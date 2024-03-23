ФСБ заявила, что причастные к теракту"хотели бежать в Украину": как отреагировали в ГУР

Российская ФСБ заявила, что подозреваемые в теракте в "Крокус Сити Холл" якобы "хотели сбежать в Украину". На это уже отреагировали в военной разведке.

Так, представитель ГУР опроверг обвинения, которые распространяют российские спецслужбы. В комментарии 24 Каналу Андрей Юсов отметил, что заявления ФСБ поражают своей нелепостью и не соответствуют действительности.

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Заявления ФСБ – ложь

Заявление о том, что террористы пытались убежать в Украину поражает своей нелепостью и идиотизмом, подчеркнул представитель ГУР.

Более 2 лет продолжается полномасштабная война, приграничные территории максимально насыщены силовиками, армией, сама линия границы заминирована, а в ряде областей – Белгородщина, Курщина – вообще фактически ведутся боевые действия.

В этих условиях бежать в сторону Украины, – это надо быть или абсолютными идиотами, или людьми, которые руководствовались какими-то суицидальными мотивами, не более. Конечно, это ложь, и не соответствует действительности,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Добавим, в комментарии "РБК-Украина" Андрей Юсов также отметил, что обвинения ФСБ – это ложь и попытки привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил.

"Очень сомнительная и примитивная версия российских спецслужб", – ЦПД

В Центре противодействия дезинформации также отреагировали. Руководитель ЦПД СНБО отметил, что ФСБ распространяет ложь о том, что подозреваемые в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" были задержаны, когда ехали к границе с Украиной, и якобы планировали скрыться на территории нашей.

Подозреваемые ехали на автомобиле, фото которого облетело все медиа, и которое разыскивали все силовики России. А граница с Украиной – это именно то место, где много военных, и которое Россия пытается тщательно охранять. Также там есть заминированные зоны, продолжаются обстрелы, и он с обеих сторон контролируется дронами 24/7,

– подчеркнул лейтенант Андрей Коваленко.

Также добавил, очень сомнительная и примитивная версия российских спецслужб является ложью.

К теракту явно могут быть причастны именно российские спецслужбы,

– отметил руководитель ЦПД.

Обратите внимание! В ГУР уже отмечали, что теракт в "Крокус Сити Холл" – сознательная провокация спецслужб Путина, о которой ранее предупреждало международное сообщество.

В МИД заявили, что такие обвинения являются спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против Украины и дискредитации нашего государства в глазах международного сообщества.

Советник председателя ОП отметил, что Киев не причастен к теракту под Москвой, ведь имеет постоянную полномасштабную войну на поле боя, а именно там все и должно решиться. Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не использовала террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны, в отличие от России.