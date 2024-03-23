ФСБ заявила, що причетні до теракту під Москвою "хотіли втекти в Україну": як відреагували у ГУР

Російська ФСБ заявила, що підозрювані в теракті у "Крокус Сіті Хол" нібито "хотіли втекти в Україну". На це вже відреагували у воєнній розвідці.

Так, представник ГУР заперечив звинувачення, які поширюють російські спецслужби. У коментарі 24 Каналу Андрій Юсов наголосив, що заяви ФСБ вражають своєю безглуздістю та не відповідають дійсності.

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Заяви ФСБ – брехня

Заява про те, що терористи намагалися втекти в Україну вражає своєю безглуздістю й ідіотизмом, наголосив представник ГУР.

Понад 2 роки триває повномасштабна війна, прикордонні території максимально насичені силовиками, армією, сама лінія кордону замінована, а в низці областей – Білгородщина, Курщина – взагалі фактично ведуться бойові дії.

У цих умовах втікати в бік України, – це треба бути або абсолютними ідіотами, або людьми, які керувалися якимись суїцидальними мотивами, не більше. Звичайно, це брехня, і не відповідає дійсності,

– підкреслив Андрій Юсов.

Додамо, у коментарі "РБК-Україна" Юсов також наголосив, що звинувачення ФСБ – це намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався.

"Дуже сумнівна та примітивна версія російських спецслужб", – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації також відреагували. Керівник ЦПД РНБО наголосив, що ФСБ розповсюджує брехню про те, що підозрювані у теракті в концертному залі "Крокус Сіті Хол" були затримані, коли їхали до кордону з Україною, і начебто планували сховатися на території нашої.

Підозрювані їхали на автомобілі, фото якого облетіло усі медіа, і яке розшукували всі силовики Росії. А кордон з Україною – це саме те місце, де багато військових, і яке Росія намагається ретельно охороняти. Також там є заміновані зони, тривають обстріли, і він з обох боків контролюється дронами 24/7,

– підкреслив лейтенант Андрій Коваленко.

Також додав, дуже сумнівна та примітивна версія російських спецслужб є брехнею.

До теракту явно можуть бути причетні саме російські спецслужби,

– зауважив керівник ЦПД.

Зверніть увагу! У ГУР вже наголошували, що теракт у "Крокус Сіті Хол" – свідома провокація спецслужб Путіна, про яку раніше попереджала міжнародна спільнота.

У МЗС заявили, що такі звинувачення є спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти України та дискредитації нашої держави в очах міжнародної спільноти.

Радник голови ОП наголосив, що Київ не причетний до теракту під Москвою, адже має постійну повномасштабну війну на полі бою, а саме там усе й має вирішитись. Михайло Подоляк підкреслив, що Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни, тероризм як метод ведення війни, на відміну від Росії.