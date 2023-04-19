Японец, который 9 месяцев жил в метро Харькова, открыл заведение с бесплатными обедами
Источник:ТСН
75-летний Фуминори Цучико из Японии 9 месяцев жил в харьковском метро, скрываясь от обстрелов. Недавно благотворитель открыл FuMi Caffe, где бесплатно кормит жителей города.
Японец переехал в Харьков в разгар войны – в июне 2022 года. Его так поразила стойкость украинцев, что тот продал свой дом на Родине, чтобы приехать в Украину.
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История открытия кофейни
После переезда в Харьков благотворитель за свой счет закупал еду для харьковчан, скрывавшихся в подземке. А для детей постоянно устраивал развлечения, чтобы отвлечь малышей от взрывов.
Японец открыл бесплатное кафе в Харькове: смотрите видео
Когда ВСУ отогнали окупантов от города, японец организовывал для жителей обеды, а теперь открыл бесплатное кафе.
В кафе в основном работают "соседи по метро" Цучико. Знакомые же зовут его Фуми. Несмотря на то, что он плохо знает английский, а его родной японский в Харькове мало кто понимает, посетители легко находят с ним общий язык.
"Он такой один на тысячу или миллион", – говорит одна из посетительниц.
Чем кормят в FuMi Caffe
Свою благородную миссию японец объясняет просто – все должны есть.
Каждый человек каждый день должен есть. И хотя бы один раз в день я хочу людей накормить, потому что большинство сейчас испытывает трудности с деньгами,
– говорит Цучико.
Меню кофейни ежедневно меняется. Посетителям предлагают сбалансированные обеды: суп, макароны, куриные крылышки, чай и сладости.
Это заведение Фуми открыл за собственные средства, также помогли друзья из Японии и подписчики в соцсетях. Благотворитель говорит, что в Японию пока не собирается: будет жить в Харькове, пока потребуется людям.
Как японец выживал в харьковском метро
- Цучико в харьковское метро попал на 3 месяц полномасштабного вторжения России в Украину. Японец готовил продовольствие для местных жителей. В частности, организовывал завтраки и раздавал их харьковчанам. Несмотря на обстрелы, мужчина каждый день ходил в магазины и покупал продукты.
- Мужчина признается, что в метро жить было тяжело. Больше всего донимал холод.
- "Летом было хорошо, но зимой… О, Господи, как было холодно", – рассказывает волонтер.
- В Токио живут две взрослые дочери Цучико. Муж пообещал, что посетит их на праздники. В то же время возвращаться в Японию не собирается.