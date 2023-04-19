Японец переехал в Харьков в разгар войны – в июне 2022 года. Его так поразила стойкость украинцев, что тот продал свой дом на Родине, чтобы приехать в Украину.

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История открытия кофейни

После переезда в Харьков благотворитель за свой счет закупал еду для харьковчан, скрывавшихся в подземке. А для детей постоянно устраивал развлечения, чтобы отвлечь малышей от взрывов.

Японец открыл бесплатное кафе в Харькове: смотрите видео

Когда ВСУ отогнали окупантов от города, японец организовывал для жителей обеды, а теперь открыл бесплатное кафе.

В кафе в основном работают "соседи по метро" Цучико. Знакомые же зовут его Фуми. Несмотря на то, что он плохо знает английский, а его родной японский в Харькове мало кто понимает, посетители легко находят с ним общий язык.

"Он такой один на тысячу или миллион", – говорит одна из посетительниц.

Чем кормят в FuMi Caffe

Свою благородную миссию японец объясняет просто – все должны есть.

Каждый человек каждый день должен есть. И хотя бы один раз в день я хочу людей накормить, потому что большинство сейчас испытывает трудности с деньгами,

– говорит Цучико.

Меню кофейни ежедневно меняется. Посетителям предлагают сбалансированные обеды: суп, макароны, куриные крылышки, чай и сладости.

Это заведение Фуми открыл за собственные средства, также помогли друзья из Японии и подписчики в соцсетях. Благотворитель говорит, что в Японию пока не собирается: будет жить в Харькове, пока потребуется людям.

Как японец выживал в харьковском метро