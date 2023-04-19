Японець переїхав до Харкова у розпал війни – у червні 2022 року. Його так вразила стійкість українців, що той продав свій будинок на Батьківщині, аби приїхати до України.
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Історія відкриття кав'ярні
Після переїзду до Харкова благодійник власним коштом закуповував їжу для харків'ян, які переховувались у підземці. А для дітлахів постійно влаштовував розваги, щоб відволікти малечу від вибухів.
Японець відкрив безкоштовну кав'ярню у Харкові: дивіться відео
Коли ЗСУ відігнали окупантів від міста, японець організовував для жителів обіди, а тепер відкрив безкоштовну кав'ярню.
У кав'ярні здебільшого працюють "сусіди по метро" Цучіко. Знайомі ж кличуть його Фумі. Попри те, що він погано знає англійську, а його рідну японську в Харкові мало хто розуміє, відвідувачі легко знаходять з ним спільну мову
"Він такий один на тисячу або мільйон", – говорить одна з відвідувачок.
Чим годують у FuMi Caffe
Свою благородну місію японець пояснює просто – всі повинні їсти.
Кожна людина кожен день має їсти. І хоча б один раз на день я хочу людей нагодувати, бо більшість зараз має труднощі з грошима,
– каже Цучіко.
Меню кав'ярні щодня змінюється. Відвідувачам пропонують збалансовані обіди: суп, макарони, курячі крильця, чай та солодощі.
Цей заклад Фумі відкрив за власні кошти, також допомогли друзі з Японії і підписники у соцмережах. Благодійник каже, що до Японії поки не збирається: житиме у Харкові, поки буде потрібен людям.
Як японець виживав у харківському метро
- Цучіко до харківського метро потрапив на 3 місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Японець готував їжу для місцевих жителів. Зокрема, організовував сніданки й роздавав їх харків'янам. Попри обстріли, чоловік щодня ходив до крамниць та купував продукти.
- Чоловік зізнається, що у метро жити було важко. Найбільше дошкуляв холод.
- "Влітку було добре, але взимку… О, Господи, як же було холодно", – розповідає волонтер.
- У Токіо мешкають дві дорослі доньки Цучіко. Чоловік пообіцяв, що навідуватиме їх на свята. Водночас повертатися до Японії не збирається.