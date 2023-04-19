Японець переїхав до Харкова у розпал війни – у червні 2022 року. Його так вразила стійкість українців, що той продав свій будинок на Батьківщині, аби приїхати до України.

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Історія відкриття кав'ярні

Після переїзду до Харкова благодійник власним коштом закуповував їжу для харків'ян, які переховувались у підземці. А для дітлахів постійно влаштовував розваги, щоб відволікти малечу від вибухів.

Японець відкрив безкоштовну кав'ярню у Харкові: дивіться відео

Коли ЗСУ відігнали окупантів від міста, японець організовував для жителів обіди, а тепер відкрив безкоштовну кав'ярню.

У кав'ярні здебільшого працюють "сусіди по метро" Цучіко. Знайомі ж кличуть його Фумі. Попри те, що він погано знає англійську, а його рідну японську в Харкові мало хто розуміє, відвідувачі легко знаходять з ним спільну мову

"Він такий один на тисячу або мільйон", – говорить одна з відвідувачок.

Чим годують у FuMi Caffe

Свою благородну місію японець пояснює просто – всі повинні їсти.

Кожна людина кожен день має їсти. І хоча б один раз на день я хочу людей нагодувати, бо більшість зараз має труднощі з грошима,

– каже Цучіко.

Меню кав'ярні щодня змінюється. Відвідувачам пропонують збалансовані обіди: суп, макарони, курячі крильця, чай та солодощі.

Цей заклад Фумі відкрив за власні кошти, також допомогли друзі з Японії і підписники у соцмережах. Благодійник каже, що до Японії поки не збирається: житиме у Харкові, поки буде потрібен людям.

Як японець виживав у харківському метро