Фумінорі Цучіко до харківського метро потрапив на 3 місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Волонтер активно допомагає місцевим жителям.
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Цучіко готував їжу для місцевих жителів. Зокрема, організовував сніданки й роздавав їх харків'янам. Попри обстріли, чоловік щодня ходив до крамниць та купував продукти.
Чоловік зізнається, що у метро жити було важко. Найбільше дошкуляв холод.
Влітку було добре, але взимку… О, Господи, як же було холодно,
– розповідає волонтер.
У Токіо мешкають дві дорослі доньки Цучіко. Чоловік пообіцяв, що навідуватиме їх на свята. Водночас повертатися до Японії не збирається.
Після початку повномасштабного вторгнення Цучіко продав свій дім у Японії. Тепер він мешкає на Салтівці.
"Тому я тут назавжди! І допомагатиму харків'янам", – заявив Цучіко.
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