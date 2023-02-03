Про це виданню розповіли як родичі волонтерів, так і сам Сімон Йонсен. Зауважимо, що двоє чоловіків – волонтери-медики, які надавали допомогу постраждалим від російської агресії українцям.

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Обстріл стався під час евакуації

Йонсен розповів, що зранку у четвер (2 лютого) вони з Трелвіком отримали чергове завдання. Мовилося про необхідність евакуювати кількох людей, які зазнали поранень внаслідок обстрілу. Щойно волонтери прибули на місце, окупанти обстріляли також і їх.

Вони двічі бомбили по одному й тому ж місцю. Потім почали (обстріл – 24 Канал) району, коли побачили, що ми вижили,

– зауважив він.

Йонсен додав, що, на жаль, кілька людей внаслідок ворожого обстрілу того дня загинули.



Зліва – Йонсен (до поранення), справа – Трелвік / Фото VG

Що стосується Трелвіка, то він зазнав опіків 30 – 40% тіла, а також має осколкові поранення. Це розповіла його мама. Вона додала, що минулося без ушкодження внутрішніх органів волонтера. Наразі його разом з Йонсоном доправили до Дніпра. У шпиталі їм надаватимуть необхідну медичну допомогу. За її словами, влада Норвегії готується евакуювати волонтерів на батьківщину через територію Польщі.

Зауважимо, що у міністерстві закордонних справ Норвегії знають про те, що сталося. Водночас коментувати інцидент журналістам у відомстві відмовилися.

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