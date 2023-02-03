Про це виданню розповіли як родичі волонтерів, так і сам Сімон Йонсен. Зауважимо, що двоє чоловіків – волонтери-медики, які надавали допомогу постраждалим від російської агресії українцям.
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Обстріл стався під час евакуації
Йонсен розповів, що зранку у четвер (2 лютого) вони з Трелвіком отримали чергове завдання. Мовилося про необхідність евакуювати кількох людей, які зазнали поранень внаслідок обстрілу. Щойно волонтери прибули на місце, окупанти обстріляли також і їх.
Вони двічі бомбили по одному й тому ж місцю. Потім почали (обстріл – 24 Канал) району, коли побачили, що ми вижили,
– зауважив він.
Йонсен додав, що, на жаль, кілька людей внаслідок ворожого обстрілу того дня загинули.
Зліва – Йонсен (до поранення), справа – Трелвік / Фото VG
Що стосується Трелвіка, то він зазнав опіків 30 – 40% тіла, а також має осколкові поранення. Це розповіла його мама. Вона додала, що минулося без ушкодження внутрішніх органів волонтера. Наразі його разом з Йонсоном доправили до Дніпра. У шпиталі їм надаватимуть необхідну медичну допомогу. За її словами, влада Норвегії готується евакуювати волонтерів на батьківщину через територію Польщі.
Зауважимо, що у міністерстві закордонних справ Норвегії знають про те, що сталося. Водночас коментувати інцидент журналістам у відомстві відмовилися.
Окупанти продовжують сунути на Бахмут
- У ранковому зведенні Генштабу від 3 лютого зазначають, що окупанти продовжують вести наступ на низці напрямків. І не зупиняють їх шалені втрати, яких зазнає під час цього ворог. А все тому, що загарбникам потрібно здобути для Путіна бодай якусь перемогу у війні. Тож до березня вони повинні – за його планами – захопити Донецьку та Луганську області.
- Тож за минулу добу спостерігалися наступи на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також загарбники здійснили чимало атак. Сили оборони відбили їх поблизу Стельмахівки, Невського та Білогорівки на Луганщині, а також Верхньокам'янського, Миколаївки, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського та Курдюмівки на Луганщині.