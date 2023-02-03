Об этом рассказали как родственники волонтеров, так и сам Симон Йонсен. Заметим, что двое мужчин – волонтеры-медики, оказывавшие помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.

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Обстрел произошел во время эвакуации

Йонсен рассказал, что утром в четверг (2 февраля) они с Трелвиком получили очередную задачу. Речь шла о необходимости эвакуировать нескольких человек, которые получили ранения в результате обстрела. Как только волонтеры прибыли на место, оккупанты обстреляли также и их.

Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Затем начали (обстрел – 24 Канал) района, когда увидели, что мы выжили,

– заметил он.

Йонсен добавил, что, к сожалению, несколько человек в результате вражеских обстрелов в тот день погибли.



Слева – Йонсен (до ранения), справа – Трелвик / Фото VG

Что касается Трелвика, то он получил ожоги 30 – 40% тела, а также имеет осколочные ранения. Это поведала его мать. Она добавила, что обошлось без повреждения внутренних органов волонтера. Его вместе с Йонсоном доставили в Днепр. В госпитале им будут оказывать необходимую медицинскую помощь. По ее словам, власти Норвегии готовятся эвакуировать волонтеров на родину через территорию Польши.

Заметим, что в министерстве иностранных дел Норвегии знают о случившемся. В то же время, комментировать инцидент журналистам в ведомстве отказались.

Оккупанты продолжают двигаться на Бахмут