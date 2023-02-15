Фуминори Цучико в харьковское метро попал на 3 месяца полномасштабного вторжения России в Украину. Волонтер активно помогает местным жителям.

Обратите внимание Простите, надо ушиваться, – журналисты и волонтеры попали под обстрел России на Херсонщине

Цучик готовил еду для местных жителей. В частности, организовывал завтраки и раздавал их харьковчанам. Несмотря на обстрелы, мужчина каждый день ходил в магазины и покупал продукты.

Мужчина признается, что в метро жить было тяжело. Больше всего донимал холод.

Летом было хорошо, но зимой… О, Господи, как было холодно,

– рассказывает волонтер.

В Токио живут две взрослые дочери Цучико. Мужчина пообещал, что посетит их на праздники. В то же время возвращаться в Японию не собирается.

После начала полномасштабного вторжения Цучико продал свой дом в Японии. Теперь он живет на Салтовке.

"Поэтому я здесь навсегда! И буду помогать харьковчанам", – заявил Цучико.

Волонтеров из Норвегии обстреляли на Донбассе