Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

"Українська команда" продовжує допомагати нашим захисникам на передовій. Сьогодні передаємо одному з підрозділів розвідувальні дрони Mavic 3Т. А також набори зарядних пристроїв та батарей до них. Ці дрони оснащені сучасними тепловізорами. Вони дозволяють нашим бійцям бачити живу силу ворога вночі, в тумані, в будь-яких умовах поганої видимості", – заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він зазначив, що такі дрони з системами нічного бачення сьогодні дуже затребувані на передовій.

"Ворогу ніде не сховатися, хіба що в землі і там і залишитися назавжди! Дякуємо нашим героям за їхній щоденний подвиг! Разом обов’язково переможемо! Вже перемагаємо!", – наголосив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» доставила на передову розвідувальні дрони для бійців 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців.

Також "Українська команда" відправила на передову вже дві партії дронів-камікадзе з "вибуховими посланнями" окупантам від українців, які збирали кошти на безпілотники.