На границе с Гаити разбился военный вертолет Доминиканы

Возле границы Гаити 7 июля потерпел крушение вертолет военно-воздушных сил Доминиканы. В момент аварии он патрулировал границу с Гаити в рамках операции "Гиббон".

По последним данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

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Известно, что вертолет ВМС осуществлял патрулирование границы в рамках операции, которую ввело Министерство обороны Доминиканы из-за убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

Заметим, что на Гаити сложилась достаточно сложная обстановка: неизвестные в ночь на 7 июля убили президента Гаити и серьезно ранили его жену.

Место падения военного самолета: смотрите видео

Что известно об убийстве президента Гаити