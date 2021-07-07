На кордоні з Гаїті розбився військовий вертоліт Домінікани

7 липня 2021 , 22:01
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Джерело:

El Dia

Біля кордону Гаїті 7 липня зазнав аварії вертоліт військово-повітряних сил Домінікани. У момент аварії він патрулював кордон з Гаїті у межах операції "Гібон".

За останніми даними, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

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Відомо, що вертоліт ВМС здійснював патрулювання кордону в межах операції, яку запровадило Міністерство оборони Домінікани через вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Зауважимо, що на Гаїті склалася досить складна обстановка: невідомі у ніч проти 7 липня вбили президента Гаїті та серйозно поранили його дружину.

Місце падіння військового літака: дивіться відео

Що відомо про вбивство президента Гаїті

  • Група озброєних чоловіків вночі вдерлися в будинок Жовенеля Моїза та застрелили його. Поранення отримала і його дружина.
  • У посольстві заявили, що перша леді Мартін Моїз жива, але перебуває у лікарні. Інформація про її смерть не відповідає дійсності.
  • Влада Гаїті закликає ООН провести засідання Ради Безпеки з цього питання.
Автор: Альона Захарова