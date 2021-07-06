24 канал зібрав всю актуальну інформацію про смертельну авіакатастрофу. Про причини трагедії та жертв – читайте далі.

Важливо Список загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака Ан-26 на Камчатці: імена жертв

Зникнення Ан-26 з радарів та авіакатастрофа

Пасажирський літак, що зник з радарів зранку 6 липня, виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана. Зв'язок з Ан-26 втратили приблизно за 10 хвилин до його приземлення. Він мав здійснити посадку близько 05:50 за московським часом, але екіпаж так і не вийшов на зв'язок.

Коли Ан-26 зник, негайно розпочали пошуки. Зокрема, залучили 2 рятувальних вертольоти, а також – Тихоокеанський флот. Вже ближче до обіду того ж дня російські надзвичайники знайшли уламки, які, ймовірно, належать Ан-26.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, що Ан-26 врізався у прибережну скелю. Вочевидь це сталося на висоті 230 метрів. Від удару літак розірвало на 2 частини, спалахнула пожежа.



Місце падіння Ан-26 на Камчатці / Фото Mash

У Росавіації зауважили, що літак розбився у 4 – 5 кілометрах від злітно-посадкової смуги аеродрому "Палана", біля берегової лінії на Камчатці. Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов повідомив, що через погану видимість пілот не зміг посадити літак з першого разу і пішов на друге коло. Саме тоді й сталася авіакатастрофа.

Ймовірні причини трагедії

Слідчий комітет Росії розглядає 3 основні версії подій, які призвели до авіакатастрофи. Серед них:

несприятливі погодні умови,

несправність літака,

помилка пілотування.

Рятувальники знайшли уламки літака: дивіться відео

Якою була погода

В оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи розповіли, що у районі катастрофи були складні метеоумови та дуже низька видимість. Представники екстрених служб також зазначили, що у момент посадки дув сильний боковий вітер.

Літак заходив на посадку в ручному режимі при низькому візуальному контакті пілотів із сушею. Ймовірно, в умовах низької видимості літак зіткнувся з сопкою, не зумівши приземлитися з першого разу,

– наголосили у штабі.

В якому стані був літак

Відомо, що Ан-26 випустили ще у 1982 році, тобто на момент авіакатастрофи йому було 39 років. Восени 2012 року судно пройшло капітальний ремонт. З 2013 року його використовувало Петропавловськ-Камчатське підприємство. Гендиректор компанії Олексій Храбров заявив, що перед вильотом судно було справне.

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Що відомо про жертв

На борту літака перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема дитина. За попередніми даними, вижити не вдалося нікому. Більшість жертв були жителями Палани. У списку загиблих були й місцеві чиновники, зокрема:

глава селища Ольга Мохірева,

начальник мобілізаційного відділу адміністрації населеного пункту Олександр Андрейкін та його дружина, яка є главою фінансового управління адміністрації.



Поіменний список загиблих в авіакатастрофі на Камчатці / Фото Камчатського краю