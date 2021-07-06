24 канал собрал всю актуальную информацию о смертельной авиакатастрофе. О причинах трагедии и жертвах – читайте далее.

Важно Список погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке: имена жертв

Исчезновение Ан-26 с радаров и авиакатастрофа

Пассажирский самолет исчез с радаров утром 6 июля, выполняя рейс Петропавловск Камчатский – Палана. Связь с Ан-26 потеряли примерно за 10 минут до его приземления. Он должен был совершить посадку около 05:50 по московскому времени, но экипаж так и не вышел на связь.

Когда Ан-26 исчез, немедленно начали поиски. В частности, привлекли 2 спасательных вертолета, а также Тихоокеанский флот. Уже ближе к обеду того же дня российские чрезвычайники нашли обломки, которые, вероятно, принадлежат Ан-26.

На обнародованных в сети кадрах видно, что Ан-26 врезался в прибрежную скалу. Очевидно это произошло на высоте 230 метров. От удара самолет разорвало на 2 части, вспыхнул пожар.



Место падения Ан-26 на Камчатке / Фото Mash

В Росавиации отметили, что самолет разбился в 4 – 5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Палана" у береговой линии на Камчатке. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что из-за плохой видимости пилот не смог посадить самолет с первого раза и пошел на второй круг. Именно тогда и произошла авиакатастрофа.

Вероятные причины трагедии

Следственный комитет России рассматривает 3 основные версии событий, которые привели к авиакатастрофе. Среди них:

неблагоприятные погодные условия,

неисправность самолета,

ошибка пилотирования.

Спасатели нашли обломки самолета: смотрите видео

Какой была погода

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы рассказали, что в районе крушения были сложные метеоусловия и низкая видимость. Представители экстренных служб также отметили, что в момент посадки дул сильный боковой ветер.

Самолет заходил на посадку в ручном режиме при низком визуальном контакте пилотов с сушей. Вероятно, в условиях низкой видимости самолет столкнулся с сопкой, не сумев приземлиться с первого раза,

– подчеркнули в штабе.

В каком состоянии был самолет

Известно, что Ан-26 выпустили еще в 1982 году, то есть на момент авиакатастрофы ему было 39 лет. Осенью 2012 года судно прошло капитальный ремонт. С 2013 года его использовало Петропавловск-Камчатское предприятие. Гендиректор компании Алексей Храбров заявил, что перед вылетом судно было исправно.

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Что известно о жертвах

На борту самолета находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. По предварительным данным, выжить не удалось никому. Большинство жертв были жителями Паланы. В списке погибших были и местные чиновники, в частности:

глава поселка Ольга Мохирева,

начальник мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александр Андрейкин и его жена, которая является главой финансового управления администрации.



Поименный список погибших в авиакатастрофе на Камчатке / Фото Камчатского края