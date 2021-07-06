На борту самолета находились 22 пассажира, среди них – ребенок. Кроме того, известно, что к полету были задействованы 6 членов экипажа.

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В то же время, по другим данным, на борту Ан-26 из Петропавловска-Камчатского вылетели 23 пассажира.

На поиски самолета уже вылетели спасатели с региональной поисково-спасательной базы. Кроме того, пропавший самолет разыскивали дронами.

По факту исчезновения самолета представители транспортной прокуратуры организовали проверку.

Российские СМИ назвали 2 возможные причины исчезновения Ан-26: отказ двигателя и плохая видимость из-за погодных условий.

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