На месте падения работают спасатели со спецтехникой, которая разбирает обломки. Всего на упавшем борту находились 96 человек: из них три пилота и 5 бортпроводников.

Напомним На Филиппинах разбился военный самолет

Почти половина людей на борту погибли

Самолет C-130 разбился на Филиппинах во время посадки. После неудачного приземления судно вспыхнуло: солдаты выпрыгивали из самолета, чтобы спастись.

Департамент национальной обороны Филиппин официально подтвердил, что погибли по меньшей мере 45 человек. 42 из них находились на борту самолета, еще трое гражданских погибли на земле. В результате катастрофы пострадали 49 человек, 5 солдат до сих пор не нашли.

Причина падения пока неизвестна, впрочем военный представитель Эдгард Аревало заявил, что признаков нападения на воздушное судно нет.

Что известно о военном самолете