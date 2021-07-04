По меньшей мере 15 человек удалось вытащить из горящих обломков самолета C-130. Судьба остальных пока остается неизвестной.

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В то же время The Associated Press сообщает о 40 спасенных, их уже доставили в больницу. На месте катастрофы уже работают спасательные службы.

Почему разбился самолет – пока неизвестно. Генерал Сирилито Собежана предположил, что воздушное судно могло пропустить взлетно-посадочную полосу, пыталось исправить ситуацию, но потерпело неудачу.

Куда летели военные

По информации Al Arabiya, многие из пассажиров накануне закончили базовую военную подготовку и были отправлены на беспокойный остров в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом в регионе.

Военные широко представлены на юге Филиппин, где действуют группы боевиков. В частности – террористическая организация "Абу Сайяф", которая занимается похищениями с целью получения выкупа.