На місці падіння працюють рятувальники зі спецтехнікою, яка розбирає уламки. Загалом на борту, що впав, перебували 96 осіб: з них три пілоти і 5 бортпровідників.

Нагадаємо На Філіппінах розбився військовий літак

Майже половина людей на борту загинула

Літак C-130 розбився на Філіппінах під час посадки. Після невдалого приземлення судно спалахнуло: солдати вистрибували з літака, аби врятуватися.

Департамент національної оборони Філіппін офіційно підтвердив, що загинули щонайменше 45 людей. 42 з них перебували на борту літака, ще троє цивільних загинули на землі. Внаслідок катастрофи постраждали 49 людей, 5 солдатів досі не знайшли.

Причина падіння наразі невідома, втім військовий речник Едгард Аревало заявив, що ознак нападу на повітряне судно немає.

Що відомо про військовий літак