На місці падіння працюють рятувальники зі спецтехнікою, яка розбирає уламки. Загалом на борту, що впав, перебували 96 осіб: з них три пілоти і 5 бортпровідників.
Нагадаємо На Філіппінах розбився військовий літак
Майже половина людей на борту загинула
Літак C-130 розбився на Філіппінах під час посадки. Після невдалого приземлення судно спалахнуло: солдати вистрибували з літака, аби врятуватися.
Департамент національної оборони Філіппін офіційно підтвердив, що загинули щонайменше 45 людей. 42 з них перебували на борту літака, ще троє цивільних загинули на землі. Внаслідок катастрофи постраждали 49 людей, 5 солдатів досі не знайшли.
Причина падіння наразі невідома, втім військовий речник Едгард Аревало заявив, що ознак нападу на повітряне судно немає.
Що відомо про військовий літак
- Судно С-130 впало у провінції Суло, що було місцем призначення рейсу.
- За інформацією Al Arabiya, багато з тих, хто були на борту, лише нещодавно закінчили базовий військовий вишкіл.
- Солдатів переселяли з південного міста Кагаян-де-Оро на острів Джоло. Вони мали приєднатися до оперативної боротьби з тероризмом у провінції.
- Регіон має сильну військову присутність для боротьби з кількома угрупованнями бойовиків, які діють у цьому районі.
- Трагедія 4 липня – одна з найбільших за кількістю жертв у військові авіації Філіппін.