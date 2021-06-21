Жертвами инцидента стали 2 человека. Среди обломков самолета нашли тела пилота и пассажира.
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Жители села, расположенного возле места катастрофы, вызвали пожарных. Впоследствии установили, что погибший пилот – местный учитель. Он часто летал над деревней.
Представитель местной общины Панайотис Цапардонис раскрыл детали трагедии. По словам мужчины, сначала люди увидели дым.
Сначала мы увидели дым, а потом пожар. Прибыв на место, мы увидели обломки самолета, который упал на небольшом расстоянии от общественного здания,
– заявил Цапардонис.
Местная полиция сейчас устанавливает детали трагедии. Пока неизвестно, что произошло с самолетом.
Трагедии с самолетами: последние новости
- В России 19 июня разбился самолет с парашютистами на борту. Жертвами трагедии стали 7 человек. Кроме того, известно по меньшей мере о 12 пострадавших. Местные СМИ обнародовали несколько версий катастрофы.
- Во Франции 12 июня разбился легкомоторный самолет с туристами на борту. В результате катастрофы погибли 3 человека.