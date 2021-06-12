Трагедия произошла около полудня 12 июня. После падения самолет загорелся. Впрочем, пожар удалось быстро ликвидировать.

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Самолет упал на стоянке вблизи ресторана Tomate Cerise. Никто в зданиях, расположенных вблизи места катасроф не пострадал.

Местные жители обратили внимание на то, что перед катастрофой двигатель самолета выдал необычный шум. Он не был похож на те, которые они привыкли слышать раньше.

Во французском Вамбреши разбился самолет / Фото La Voix du Nord и из соцсетей

Что известно о погибших

Воздушное судно вылетело из аеродорому Бондю, оно принадлежало частному владельцу. Французская полиция уже начала расследование.

По словам мэра Вамбреши Себастьен Броньяра, на борту самолета находилась семья из города Безье. Они планировали посетить своих родных в Бельгии.