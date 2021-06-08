Инцидент произошел еще 14 мая – на полигоне в Надажицях в Великопольском воеводстве. Впрочем, СМИ узнали о нем только в начале июня.

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В результате атаки в корпусе истребителя образовались отверстия. Кроме этого, повреждена сама конструкция. Самолету необходим капитальный ремонт.

По словам других пилотов, с которыми общались СМИ, от трагедии уберегло чудо. В то же время они считают, что во всем виновата ненадлежащая система обучения.

"Не знаем, какая была погода и условия, но безусловно была проблема с обучением экипажей и соблюдением ими правил безопасности", – считает генерал Томаш Древняк.

Это сильный удар. Видимо, пилот его почувствовал. Если бы пуля такого калибра попала в обтекатель кабины, сломала бы голову пилоту,

– заметил один из пилотов.

К счастью, пилот обстрелянного МиГ-29 смог успешно приземлиться. Только тогда технический персонал обнаружил повреждения истребителя.

Уже началось расследование

По информации польского Минобороны, инцидент уже расследует соответствующая государственная комиссия. Впрочем, комментировать обстоятельства аварии в ведомстве отказались.