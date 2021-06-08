Інцидент трапився ще 14 травня – на полігоні у Надажицях у Великопольському воєводстві. Втім, ЗМІ дізналися про нього лише на початку червня.

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Внаслідок атаки у корпусі винищувача утворилися отвори. Крім цього, пошкоджена сама конструкція. Літаку необхідний капітальний ремонт.

За словами інших пілотів, з якими спілкувалися ЗМІ, від трагедії вберегло диво. Водночас вони вважають, що у всьому винна неналежна система навчання.

"Не знаємо, яка була погода й умови, але безумовно була проблема з навчанням екіпажів та дотриманням ними правил безпеки", – вважає генерал Томаш Древняк.

Це сильний удар. Мабуть, пілот його відчув це. Якби куля такого калібру потрапила в обтічник кабіни, зламала б голову пілотові,

– зауважив один із пілотів.

На щастя, пілот обстріляного МіГ-29 зміг успішно приземлитися. Лише тоді технічний персонал виявив пошкодження винищувача.

Вже почалося розслідування

За інформацією польського Міноборони, інцидент вже розслідує відповідна державна комісія. Втім, коментувати обставини аварії у відомстві відмовилися.