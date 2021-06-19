Несмотря на то, что самолет Л-410 предназначен для посадки на неподготовленных площадках, без жертв не обошлось.

Важно Инцидент в оккупированном Симферополе: российский Boeing выкатился за пределы взлетной полосы

Что известно об авиакатастрофе

Как сообщили информированные источники, у двухмоторного самолета Л-410 сразу после вылета возникли проблемы с двигателем. По неизвестным причинам он перестал работать. Пилот самолета решил совершить экстренную посадку на Кузбассе. Самолет пришлось сажать на грунтовой поверхности.

Стоит знать! Самолет Л-410 имеет конструктивные особенности, которые позволяют ему осуществлять взлеты и посадки на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочных полосах. На Кузбассе во время жесткой посадки погибли семь человек, 12 пострадали.

Также существует другая версия развития событий: самолет не смог набрать высоту при взлете, начал делать вираж и крылом задел землю.

Не обошлось без жертв

Всего на борту находились примерно 20 спортсменов-парашютистов, которые должны были совершить прыжок с 4 тысяч метров. В авиакатастрофе погибли 7 человек, среди них пилоты. По разным данным, еще от 12 до 17 человек пострадали.

Авиакатастрофа в России: смотрите видео

Место падения самолета / Фото из телеграма Baza, "Известия"