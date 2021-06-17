Известно, что инцидент в оккупированном Симферополе произошел 17 июня. По информации российских СМИ, никто из пассажиров не пострадал.

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В оккупированном Симферополе самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Пассажирский самолет Boeing 767 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 284 пассажира. Этим самым он заблокировал работу взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Российский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы: смотрите видео

По информации российских СМИ, говорится о рейсе EO-123 авиакомпании Pegas Fly, который прибыл ориентировочно в 10:19. Более того, об инциденте с этим самолетом рассказали очевидцы.

"Как только после посадки закончились аплодисменты, началось резкое торможение", – рассказал пассажир самолета.

Очевидцы рассказали об инциденте с самолетом: смотрите видео

Поэтому утром 17 июня аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы. Российские СМИ сообщают, что:

задержали прилет 21 самолета;

экипажи 17 из них отправились на запасные аэродромы.

По состоянию на 14:20 часов 17 июня самолет возобновил прием и отправление рейсов.

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