Відомо, що інцидент в окупованому Сімферополі трапився 17 червня. За інформацією російських ЗМІ, ніхто з пасажирів не постраждав.
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В окупованому Сімферополі літак викотився за межі злітної смуги
Пасажирський літак Boeing 767 викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту перебувало 284 пасажири. Цим самим він заблокував роботу злітно-посадкової смуги аеропорту.
Російський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги: дивіться відео
За інформацією російських ЗМІ, мовиться про рейс EO-123 авіакомпанії Pegas Fly, який прибув орієнтовно о 10:19. Ба більше, про інцидент з цим літаком розповіли очевидці.
"Як тільки після посадки закінчилися оплески, почалося різке гальмування", – розповів пасажир літака.
Очевидці розповіли про інцидент з літаком: дивіться відео
Через це вранці 17 червня аеропорт тимчасово перестав приймати і відправляти рейси. Російські ЗМІ повідомляють, що:
- затримали приліт 21 літака;
- екіпажі 17 з них вирушили на запасні аеродроми.
Станом на 14:20 годину 17 червня літак відновив приймання і відправлення рейсів.