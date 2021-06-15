В авіакомпанії розповіли про хід подій після того, як екіпаж попередили, що на борту може бути вибухівка. Подробиці повідомив Майкл О'Лірі, виконавчий директор Ryanair.

Раніше Не мав іншого вибору, – у Ryanair спростували розшифровку Білорусі про переговори з пілотом

Він звернув увагу на те, що пілот літака просив Мінськ забезпечити відкриту лінію зв'язку з центром оперативного управління Ryanair в Варшаві.

Натомість білоруські диспетчери управління повітряного руху відповіли, що компанія не відповідала на телефонні дзвінки. За словами О'Лірі, це – цілковита брехня.

Ryanair: У пілота не було альтернатив

Виконавчий директор Ryanair наголосив, що зазвичай перенаправлені на цій території рейси відправляють на посадку у Польщу та інші країни Балтії.

Пілот не був проінструктований про те, що робити у цій ситуації. Проте у нього не було жодних альтернатив,

– підкреслив він.

Й додав, що після посадки у білоруській столиці на борт літака піднялися кілька невідомих чоловіків з відеокамерами. Вони намагалися змусити членів екіпажу підтвердити, що вони добровільно вирушили до Мінська, проте вони відмовилися.

Попередні заяви О'Лірі

Наприкінці травня глава Ryanair звинуватив режим самопроголошеного президента Білорусі у "повітряному піратстві". Водночас він відкинув претензії до пілотів. Після цього О'Лірі надіслав лист до Департаменту авіації Білорусі. За інформацією Wall Street Journal, він назвав посадку літака у Мінську "навмисним викраденням".

Що відомо про інцидент з літаком Ryanair: коротко