В авиакомпании рассказали о ходе событий после того, как экипаж предупредили, что на борту может быть взрывчатка. Подробности сообщил Майкл О'Лири, исполнительный директор Ryanair.

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Он обратил внимание на то, что пилот самолета просил Минск обеспечить открытую линию связи с центром оперативного управления Ryanair в Варшаве.

На это белорусские диспетчеры управления воздушного движения ответили, что компания не отвечала на телефонные звонки. По словам О'Лири, это – полная ложь.

Ryanair: У пилота не было альтернатив

Исполнительный директор Ryanair отметил, что обычно перенаправленные на этой территории рейсы отправляют на посадку в Польшу и другие страны Балтии.

Пилот не был проинструктирован о том, что делать в этой ситуации. Однако у него не было никаких альтернатив,

– подчеркнул он.

И добавил, что после посадки в белорусской столице на борт самолета поднялись несколько неизвестных мужчин с видеокамерами. Они пытались заставить членов экипажа подтвердить, что они добровольно отправились в Минск, однако они отказались.

Предыдущие заявления О'Лири

В конце мая глава Ryanair обвинил режим самопровозглашенного президента Беларуси в "воздушном пиратстве". В то же время он отверг претензии к пилотам. После этого О'Лири направил письмо в Департамент авиации Беларуси. По информации Wall Street Journal, он назвал посадку самолета в Минске "умышленным похищением".

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