Жертвами інциденту стало 2 людей. Серед уламків літака знайшли тіла пілота та пасажира.

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Жителі села, розташованого поблизу місця катастрофи, викликали пожежників. Згодом встановили, що загиблий пілот – місцевий вчитель. Він часто літав над селом.

Представник місцевої громади Панайотіс Цапардоніс розкрив деталі трагедії. За словами чоловіка, спершу люди побачили дим.

Спочатку ми побачили дим, а потім пожежу. Прибувши на місце, ми побачили уламки літака, який впав на невеликій відстані від громадської будівлі,

– заявив Цапардоніс.

Місцева поліція наразі встановлює деталі трагедії. Наразі невідомо, що сталося з літаком.

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