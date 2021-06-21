Жертвами інциденту стало 2 людей. Серед уламків літака знайшли тіла пілота та пасажира.
Зауважте Вперше за 30 років авіакомпанія Emirates зазнала рекордних збитків: відома сума
Жителі села, розташованого поблизу місця катастрофи, викликали пожежників. Згодом встановили, що загиблий пілот – місцевий вчитель. Він часто літав над селом.
Представник місцевої громади Панайотіс Цапардоніс розкрив деталі трагедії. За словами чоловіка, спершу люди побачили дим.
Спочатку ми побачили дим, а потім пожежу. Прибувши на місце, ми побачили уламки літака, який впав на невеликій відстані від громадської будівлі,
– заявив Цапардоніс.
Місцева поліція наразі встановлює деталі трагедії. Наразі невідомо, що сталося з літаком.
Трагедії з літаками: останні новини
- У Росії 19 червня розбився літак з парашутистами на борту. Жертвами трагедії стали 7 людей. Окрім того, відомо про щонайменше 12 постраждалих. Місцеві ЗМІ оприлюднили декілька версій катастрофи.
- У Франції 12 червня розбився легкомоторний літак з туристами на борту. Внаслідок катастрофи загинули 3 людей.