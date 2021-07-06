Воздушное судно попало в аварию вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек, среди них – один ребенок.

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Список погибших пассажиров

Широкова Мария Виталиевна;

Андрейкин Александр Николаевич;

Андрейкина Ольга Леонтьевна;

Кудашкин Михаил Вячеславович;

Майорова Татьяна Евгеньевна;

Хвалеева Алиса Вячеславовна;

Лисичкина Алена Олеговна;

Левицкий Евгений Михайлович;

Тищенко Артем Вячеславович;

Устинова Ольга Анатольевна;

Поникарова Екатерина Валерьевна;

Попель Анастасия Александровна;

Суровцева Юлия Борисовна;

Мохирева Ольга Петровна;

Аяни Петр Григорьевич;

Нестерук Евгений Александрович;

Сивак Иван Виталиевич;

Столяров Юрий Федорович;

Нестерова Мария Максимовна;

Бояршин Сергей Вячеславович;

Лаптев Константин Алексеевич;

Каримулин Александр Анатольевич.

Обратите внимание! МИД Украины сообщил в комментарии 24 каналу, что сейчас Консульство Украины в Новосибирске проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-26.

Имена погибших в авиакастрофе пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке / Фото сайта "Камчатский край"

Детали катастрофы Ан-26 на Камчатке

Российские СМИ сообщали, что борт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Связь с самолетом пропала за 9 минут до приземления.

Он врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море.

Сейчас следствие рассматривает 3 версии катастрофы: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.

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