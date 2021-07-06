Воздушное судно попало в аварию вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек, среди них – один ребенок.
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Список погибших пассажиров
- Широкова Мария Виталиевна;
- Андрейкин Александр Николаевич;
- Андрейкина Ольга Леонтьевна;
- Кудашкин Михаил Вячеславович;
- Майорова Татьяна Евгеньевна;
- Хвалеева Алиса Вячеславовна;
- Лисичкина Алена Олеговна;
- Левицкий Евгений Михайлович;
- Тищенко Артем Вячеславович;
- Устинова Ольга Анатольевна;
- Поникарова Екатерина Валерьевна;
- Попель Анастасия Александровна;
- Суровцева Юлия Борисовна;
- Мохирева Ольга Петровна;
- Аяни Петр Григорьевич;
- Нестерук Евгений Александрович;
- Сивак Иван Виталиевич;
- Столяров Юрий Федорович;
- Нестерова Мария Максимовна;
- Бояршин Сергей Вячеславович;
- Лаптев Константин Алексеевич;
- Каримулин Александр Анатольевич.
Имена погибших в авиакастрофе пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке / Фото сайта "Камчатский край"
Детали катастрофы Ан-26 на Камчатке
Российские СМИ сообщали, что борт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
- Связь с самолетом пропала за 9 минут до приземления.
- Он врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море.
Сейчас следствие рассматривает 3 версии катастрофы: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.
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