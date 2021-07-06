Що наразі відомо

На борту літака перебували 22 пасажири, серед них – дитина. Окрім того, відомо, що до польоту були долучені 6 членів екіпажу.

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Водночас, за іншими даними, на борту Ан-26 з Петропавловська-Камчатського вилетіли 23 пасажирів.

На пошуки літака вже вилетіли рятувальники з регіональної пошуково-рятувальної бази. Окрім того, зниклий літак розшукували дронами.

За фактом зникнення літака представники транспортної прокуратури організували перевірку.

Можливі причини інциденту з Ан-26

За даними ЗМІ, Ан-26 міг впасти у море. Наразі за маршрутом літака летять 2 пошукові вертольоти. До наземної пошукової операції залучили пожежників.

Російські ЗМІ називають декілька можливих причин зникнення літака:

відмова двигуна;

погана видимість через погодні умови;

літак міг зачепити гору і впасти;

помилка пілота.

Зауважте! Зниклий літак експлуатували з 1982 року. Термін дії сертифікату про придатність для літання закінчувався у серпні 2021 року.

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