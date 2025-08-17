Дональд Трамп пытается способствовать завершению войны, которую начала Россия на территории Украины. Верить, что россияне будут придерживаться условий мира не надежно, поэтому нашему государству необходимы реальные и действенные гарантии безопасности, если удастся прекратить боевые действия.

Член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что маловероятно, что Украина станет членом НАТО, ведь для этого нужно 100% голосов тех, кто есть в Альянсе. Он считает, что не все страны хотят вступления нашего государства.

Смотрите также США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели, – CBS News

Какие гарантии безопасности США могут дать Украине?

Борис Пинкус отметил, что Дональд Трамп может инициировать соглашение о взаимной помощи и безопасности между США и Украиной. Американцы уже имеют такой документ с Израилем, Японией и Южной Кореей.

Кроме того, Трамп уже предоставил разрешение на строительство совместных военных предприятий между Украиной и США. Они будут заниматься производством не только дронов на украинской территории, но и тех видов вооружения, в которых государство очень нуждается,

– отметил он.

Трамп также согласовал создание в Украине масштабного военно-промышленного комплекса, который станет щитом для Европы. Член Республиканской партии считает, что это крайне важно.

Соединенные Штаты Америки также начали производить специальные крылатые ракеты класса "воздух – земля". Они предназначены для украинских МиГ и F-16. Эти крылатые ракеты летают ниже 300 метров, их практически не замечают радары. Радиус действия примерно 500 километров.

Но этого мало, ведь нужны гарантии безопасности. Это означает, что США должны взять "под свой зонтик" безопасность Украины. Я думаю Конгресс заставит Трампа пойти на это,

– добавил он.

Отметим, Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины не должны быть в формате НАТО. Он уточнил, что США не будет поставлять напрямую оружие или войска, но продавать вооружение Европе, чтобы она могла помогать Украине. Такая позиция выглядит неоднозначной и может разочаровать сторонников Киева, которые ожидают более надежных гарантий.