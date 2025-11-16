"Тогда Путин еще боялся": политолог сказал, как НАТО могло не допустить войну в Украине

Один из главных вопросов, который возникает в случае возможного прекращения огня – это гарантии безопасности для Украины. Важно, какими они будут со стороны партнеров нашей страны и достаточно ли действенными.

Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, готовы ли страны НАТО действительно гарантировать безопасность Украине после завершения войны. Однако такие гарантии предусматривают обострение отношений с Россией.

К теме Россия может ударить по НАТО уже завтра, – генерал Альянса об угрозе из-за милитаризации Кремля

Как НАТО мог бы защитить Украину перед полномасштабной войной?

Олещук отметил, что Йенс Столтенберг недавно вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения России страны НАТО не закрыли небо над Украиной. По словам экс-генсека НАТО, это не произошло, потому что требовало бы, например, ударов по российским ПВО на территории России и Беларуси.

"Я не знаю, при чем здесь российское ПВО на территории России и Беларуси? Надо было банально не попадать даже по российским самолетам, а просто сбивать российские ракеты, которые летят над Украиной. Это уже была бы помощь. Это бы не означало прямое вступление в войну, потому что НАТО бы не атаковал ни Россию, ни российские самолеты. Однако тогда в Альянсе считали, что нельзя трогать российскую ракету", – объяснил политолог.

Обратите внимание! Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг вспомнил, что в феврале 2022 года отказал Владимиру Зеленскому закрыть небо над Украиной. Столтенберг считал, что тогда бы Альянс должен был бы уничтожить российские системы ПВО в Беларуси и России, иначе бы натовские самолеты не смогли бы летать под прицелом российских ракет. Также если бы в воздухе находился российский самолет или вертолет, силы Альянса были бы вынуждены его сбить. Тогда бы это означало полномасштабную войну между НАТО и Россией.

В итоге страны НАТО получили дроны над собственной территорию с совершенно неожиданными результатами для себя, потому что, по его словам, если ты демонстрируешь россиянам слабость, они этим воспользуются.

"Представим ситуацию, если бы Украине дали те гарантии безопасности, которые обсуждается сейчас, примерно 20 февраля 2022 года – началась бы тогда полномасштабная, открытая война против нашей страны? Уверен, что нет", – подчеркнул он.

Какими должны быть гарантии безопасности Украине со стороны партнеров?

Партнерам нужно было просто обозначить о закрытии неба, о размещении соответствующих военных контингентов – неофициально. Никто бы не помешал странам НАТО, по мнению Олещука, не эвакуировать посольства, а объявить учения на территории Украины в феврале 2022-го по приглашению украинской власти.

Решился бы тогда Путин атаковать Украину? Уверен, что нет. На тот момент он еще боялся и США, и НАТО. Единственная причина, почему он пошел войной на Киев, заключалась в том, что он получил заверения со стороны Альянса и Соединенных Штатов, что ничто и никто ему мешать в этом не будет. Поскольку он считал, что Украины как бы не существует, то никто ему не помешает, и победа у него в кармане,

– отметил политолог.

Поэтому, как отметил Петр Олещук, действенные гарантии безопасности требуют радикального изменения мышления западных политиков и понимания того, что просто бесконечно отступать перед Россией не получится. Ведь отступая перед ней, приглашаешь Россию заходить все дальше и дальше. Рано или поздно россияне зайдут туда, где уже будет не возможно не столкнуться с ними. Соответственно гораздо проще держать Россию на расстоянии от себя.

Что известно о гарантиях безопасности, которые Украине могут предоставить союзники?