Другого варианта пока нет: эксперт объяснил, какие "заверения в безопасности" предлагают Украине

Обновленный мирный план предлагает Украине лишь "заверения в безопасности" – ту же формулировку из провалившегося Будапештского меморандума. Вступление в НАТО остается лучшим вариантом, несмотря на неспособность альянса защитить даже себя.

Александр Краев, эксперт совета внешней политики "Украинская призма", объяснил 24 Каналу, что Украина должна собирать все возможные форматы безопасности как промежуточные варианты.

Готов ли Запад к настоящим гарантиям для Украины?

"Любые промежуточные варианты гарантий всегда будут только "заверениями" – неполноценными и недостаточными. Пока ничего другого нам предложить не могут, поэтому именно так надо воспринимать все текущие инициативы по безопасности", – сказал Краев.

Кроме НАТО, Запад не может предложить Украине ничего полноценного.

Как Черчилль говорил о демократии – это ужасная система, но лучшей нет, так же и с НАТО. Это ужасный союз, но лучшее из доступного. Все другие форматы безопасности – это лишь промежуточные варианты, на которых Украина не может останавливаться, и это надо четко транслировать как союзникам, так и внутренней аудитории,

– подчеркнул Краев.

Вариант плана "европейского Израиля" или "железного дикобраза" предусматривает восстановление оборонной промышленности и армии Украины благодаря европейской поддержке, чтобы стать слишком сложной целью для России.

"Если в пруду международного права плавают только мелкие карасики без нормальной рыбы, надо наловить как можно больше этих карасей. Все форматы безопасности, международные альянсы, все что свяжет нашу безопасность с безопасностью других европейских государств – должно быть на столе, но конечная цель остается НАТО", – отметил Краев.

Что еще известно о работе по гарантиям безопасности для Украины?