Іншого варіанту поки немає: експерт пояснив, які "безпекові запевнення" пропонують Україні

Оновлений мирний план пропонує Україні лише "запевнення у безпеці" – те саме формулювання з Будапештського меморандуму, який провалився. Вступ НАТО залишається найкращим варіантом, попри нездатність альянсу захистити навіть себе.

Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики "Українська призма", пояснив 24 Каналу, що Україна має збирати всі можливі формати безпеки як проміжні варіанти.

Чи готовий Захід до справжніх гарантій для України?

"Будь-які проміжні варіанти гарантій завжди будуть лише "запевненнями" – неповноцінними та недостатніми. Поки що нічого іншого нам запропонувати не можуть, тому саме так треба сприймати всі поточні ініціативи щодо безпеки", – сказав Краєв.

Окрім НАТО, Захід не може запропонувати Україні нічого повноцінного.

Як Черчилль казав про демократію – це жахлива система, але кращої немає, так само і з НАТО. Це жахливий союз, але найкраще з доступного. Усі інші формати безпеки – це лише проміжні варіанти, на яких Україна не може зупинятися, і це треба чітко транслювати як союзникам, так і внутрішній аудиторії,

– наголосив Краєв.

Варіант плану "європейського Ізраїлю" або "залізного дикобраза" передбачає відновлення оборонної промисловості та армії України завдяки європейській підтримці, щоб стати занадто складною ціллю для Росії.

"Якщо в ставку міжнародного права плавають лише дрібні карасики без нормальної риби, треба наловити якомога більше цих карасів. Усі формати безпеки, міжнародні альянси, все що пов'яже нашу безпеку з безпекою інших європейських держав – має бути на столі, але кінцева мета залишається НАТО", – зазначив Краєв.

Що ще відомо про роботу щодо гарантій безпеки для України?