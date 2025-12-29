Зеленский сообщил необходимое условие гарантий безопасности для Украины

Зеленский убежден, что присутствие международных войск в Украине станет реальными гарантиями безопасности. Это имеет целью обеспечить уверенность граждан, военных и инвесторов в защите от новой агрессии.

Об этом президент сообщил во время общения со СМИ, пишет 24 Канал.

Что может усилить гарантии безопасности для Украины?

Зеленский считает, что международные военные силы должны усилить те гарантии безопасности, которые предоставят Украине партнеры. Президент подчеркнул, что их присутствие укрепит уверенность украинцев в мирном будущем страны и защитит интересы бизнеса как украинского, так и международного.

Так, я считаю, что присутствие международных войск – это действительные гарантии безопасности,

– отметил глава государства.

Зеленский отметил, что эти шаги необходимы для гарантии, что Путин не придет в Украину с новой агрессией.

Согласовала ли Украина с США основные гарантии безопасности?