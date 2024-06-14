Без летального оружия: какую помощь Япония предоставит Украине в рамках соглашения по безопасности

Украина 13 июня подписала соглашение по безопасности с Японией, которая выделит нашей стране 4,5 миллиарда долларов помощи. Токио направит свои усилия на поддержку Киева в большей степени в экономической сфере.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что его ожидания от подписания соглашения по безопасности между Украиной и Японией были гораздо скромнее. Токио из-за того, что не имеет собственной армии, а только Силы самообороны, не может передать нашей стране вооружение. Соответственно договоренности по поддержке Украины должны были быть направлены в другие сферы.

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Взяла на себя важные обязательства

По сути Украина и Япония заключили экономическое соглашение. На это указывают определенные пункты договоренностей.

Прежде всего Япония выделит 4,5 миллиарда долларов помощи Украине. Всего с 2022 года она передала Киеву 12 миллиардов долларов,

– подчеркнул политтехнолог.

Также Япония, как и США, взяла на себя важные обязательства помогать Украине в реформировании страны.

Когда я читал соглашения с США и с Японией, то показалось, что пункты по реформированию Украины почти идентичны,

– подчеркнул Шейтельман.

Украина 13 июня также подписала соглашение по безопасности с США. В течение 10 лет Соединенные Штаты планируют, в частности, предоставлять Украине материально-техническую помощь, разведданные, институциональную поддержку, проводить обучение и консультирование, развивать оборонную промышленность.

Еще один важный аспект договоренностей связан с тем, что Япония берет на себя обязательства по сотрудничеству в создании механизма возмещения убытков, в частности за счет замороженных российских активов.

Как известно, Япония поддерживает позицию США о целесообразности и законности конфискации российских активов, которые были заблокированы Западом после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Токио настаивает на том, что эти активы нужно передать Киеву.

"Поэтому это в большей степени экономический договор, ведь в нем указано, что летальное оружие Япония не будет передавать Украине", – заметил Михаил Шейтельман.

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