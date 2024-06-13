На полях проходящего в итальянской Апулии саммита "Большой семерки" президент Украины и премьер-министр Японии поставили подписи под двусторонним соглашением о гарантиях безопасности.

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Следует отметить, что Киев впервые подписал подобное соглашение со страной, не являющейся членом НАТО и со страной, представляющей Тихоокеанский регион.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Что предусматривает украинско-японское соглашение:

В 2024 году Токио предоставит Киеву 4,5 миллиона долларов США;

Япония будет в дальнейшем помогать Украине в течение 10 лет;

Сумма поддержки, предоставленная Японией с марта 2022 года, будет превышать 12 миллиардов долларов.

Токио будет поставлять Украине нелетальное оборудование и продолжит дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, в частности, коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей.

Японские партнеры будут помогать с восстановлением и восстановлением Украины;

Япония и дальше будет поддерживать украинскую формулу мира, усиливать санкции против России, сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности.

Япония также и дальше будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции.

Мы благодарим за такую ​​солидарность Японии с нашей страной и людьми, за все, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и международное право,

– прокомментировал событие президент Зеленский.

Предполагается, что на саммите "Большой семерки" Украина подпишет соглашение о безопасности также с США.