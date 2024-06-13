Об этом украинский гарант сообщил в своем телеграм-канале. Президент также рассказал о планах и анонсировал важные решения.
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Зеленский рассказал о саммите G7
По словам лидера Украины, сегодня стартует саммит "Группы семи" в Италии, встреча крупнейших партнеров Украины. И именно нашему государству, его оборонной и экономической устойчивости будет посвящена большая его часть. Поэтому, как отметил президент, ожидаются важные решения.
Владимир Зеленский отметил, что основными темами для нас являются:
- развитие коалиции истребителей,
- ускорение обучения пилотов,
- ускоренные поставки самолетов.
А также одной из главных тем для нашей страны является развитие украинской системы ПВО на основе мощнейших западных комплексов и наращивание дальнобойных возможностей. Утверждение формата использования российских активов в пользу Украины, в частности для развития нашего ОПК, совместного производства оружия.
Украинский гарант сегодня примет участие в заседании "Группы семи" и проведет серию двусторонних встреч: с хозяйкой саммита, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Риши Сунаком, Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Кроме этого Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашений по безопасности.
Так во время встреч с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой будут подписаны двусторонние соглашения по безопасности.
По словам Зеленского, документ с Соединенными Штатами будет "беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины".
Год назад на саммите НАТО в Вильнюсе G7 приняла Декларацию о поддержке Украины. Сегодня в рамках этой Декларации мы подписываем два последних соглашения по безопасности с членами "семерки". Украинский народ, наши воины видят, что G7 навсегда с Украиной. Я благодарен нашим партнерам за веру в нас и нашу победу,
– заявил президент Украины.
В G7 договорились предоставить Украине 50 миллиардов за счет замороженных активов России: Коротко
- Как пишут в СМИ, лидеры стран G7 согласовали выделение Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Эти средства будут брать из замороженных российских активов. Соответствующее решение уже согласовали в Елисейском дворце.
- Журналисты пишут, что кредит Украина получит до конца 2024 года.
- Ожидается, что соответствующее решение официально будет объявлено на саммите G7, который состоится в Италии 13 – 14 июня. После этого страны должны будут определить технические аспекты реализации предоставления поддержки.