Про це український гарант повідомив у своєму телеграм-каналі. Президент також розповів про плани і анонсував важливі рішення.

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Зеленський розповів про саміт G7

За словами лідера України, сьогодні стартує саміт "Групи семи" в Італії, зустріч найбільших партнерів України. І саме нашій державі, її оборонній та економічній стійкості буде присвячена велика його частина. Тож, як зазначив президент, очікуються важливі рішення.

Володимир Зеленський наголосив, що основними темами для нас є:

розвиток коаліції винищувачів,

пришвидшення навчання пілотів,

прискорене постачання літаків.

А також однією з головних тем для нашої країни є розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей. Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку нашого ОПК, спільного виробництва зброї.

Український гарант сьогодні візьме участь у засіданні "Групи семи" та проведе серію двосторонніх зустрічей: із господаркою саміту, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем'єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Крім цього Володимир Зеленський анонсував підписання безпекових угод.

Так під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою буде підписано двосторонні безпекові угоди.

За словами Зеленського, документ зі Сполученими Штатами буде "безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України".

Рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. Сьогодні в межах цієї Декларації ми підписуємо дві останні безпекові угоди з членами "сімки". Український народ, наші воїни бачать, що G7 назавжди з Україною. Я вдячний нашим партнерам за віру в нас і нашу перемогу,

– заявив президент України.

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