На полях саміту "Великої сімки", що проходить в італійській Апулії, президент України та прем'єр-міністр Японії поставили підписи під двосторонньою угодою про гарантії безпеки.

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Допомога на мільярди

Слід зауважити, що Київ вперше підписав подібну угоду з країною, яка не є членом НАТО та з країною, яка представляє Тихоокеанський регіон.

Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Що передбачає українсько-японська угода: