На полях саміту "Великої сімки", що проходить в італійській Апулії, президент України та прем'єр-міністр Японії поставили підписи під двосторонньою угодою про гарантії безпеки.
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Допомога на мільярди
Слід зауважити, що Київ вперше підписав подібну угоду з країною, яка не є членом НАТО та з країною, яка представляє Тихоокеанський регіон.
Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.
Що передбачає українсько-японська угода:
- У 2024 році Токіо надасть Києву 4,5 мільйона доларів США;
- Японія надалі допомагатиме Україні протягом 10 років;
- Передбачається, що сума підтримки, яку Японія надала з березеня 2022 року, перевищуватиме 12 мільярдів доларів.
- Токіо постачатиме Україні нелетальне обладнання та продовжить подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.
- Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів.
- Японські партнери допомагатимуть із відновленням та відбудовою України;
- Японія й надалі підтримуватиме Українську формулу миру, посилюватиме санкції проти Росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності.
- Японія також і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції.