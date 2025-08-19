Во время встречи в Вашингтоне с Дональдом Трампом и лидерами Европы Владимир Зеленский обсудил гарантии безопасности для Украины после окончания войны. Глава государства рассказал, когда они будут окончательно оформлены.

Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней, передает 24 Канал.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?

В то же время Владимир Зеленский предположил, что со временем они будут расширяться. Глава государства также назвал несколько пунктов будущего соглашения о гарантиях безопасности.

Первая часть – это сильная армия. Речь идет о долговременном финансировании союзниками украинского войска, в частности предоставление средств для выдачи военным зарплаты.

Вторая часть – это военная помощь от США. Украина хочет за деньги Европы приобрести пакет помощи на 90 миллиардов долларов. В него, прежде всего, входят самолеты, системы ПВО и тому подобное.

Третья часть – это производство Украиной собственных дронов, в частности для экспорта в США. В таком случае будет происходить финансирование внутреннего производства.

Также в соглашении о гарантиях должно быть прописано то, что партнеры готовы сделать. какие силы применить, чтобы защитить Украину в случае повторения агрессии.

К слову, вопрос гарантий безопасности прокомментировал президент Финляндии Александр Стубб. Он выразил надежду, что уже в течение недели будет готово что-то более конкретное относительно гарантий безопасности.

Однако, говорит Стубб, еще нет уверенности относительно того, в какой форме будут организованы гарантии безопасности, чтобы США взяли на себя обязательства.