ГБР объявила новое подозрение бизнесмену Гринкевичу, –СМИ

Государственное бюро расследований объявило о новом подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу. Также задержан на Львовщине экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кудрицкому готовят сообщение о подозрении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Смотрите также Экс-руководителя Укрэнерго Кудрицкого задержало ГБР: в чем его подозревают

Что известно о новом подозрении Гринкевичу?

По информации следствия, Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.