28 октября, 11:28
ГБР объявила новое подозрение бизнесмену Гринкевичу, –СМИ
Государственное бюро расследований объявило о новом подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу. Также задержан на Львовщине экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Кудрицкому готовят сообщение о подозрении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".
Что известно о новом подозрении Гринкевичу?
По информации следствия, Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.