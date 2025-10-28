ДБР оголосила нову підозру бізнесмену Гринкевичу

Державне бюро розслідувань оголосило про нову підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу. Також затримано на Львівщині екскерівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Кудрицькому готують повідомлення про підозру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР та власні джерела у правоохоронних органах.

Що відомо про нову підозру Гринкевичу?

За інформацією слідства, Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем у 2018 році. На той момент Кудрицький обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

Схему організував львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Його ДБР раніше вже викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 мільярд гривень.

У ході "співпраці" сторони уклали договорів на загальну суму 68 мільйонів гривень. Державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 мільйона гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Слідство встановило зокрема факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

Гринкевич отримав підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України. Це організація шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Що відомо про затримання Кудрицького?