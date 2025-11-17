ГБР проверяет своих сотрудников на связь с фигурантами дела "Мидас"
- ГБР проверяет своих сотрудников на связь с фигурантами коррупционной схемы по делу "Мидас".
- Проводится проверка относительно возможного получения взяток, давления на должностных лиц и обысков по заказу.
НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В ГБР заявили, что начали проверку, имели ли сотрудники связи с фигурантами коррупционной схемы.
Об этом пишет 24 Канал. Руководитель управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований Богдан Чобиток рассказал о проверках на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.
Что известно о проверке работников ГБР?
Богдан Чобиток не уточнил, о ком именно речь, но на пленках Миндича и судебных заседаниях упоминали о возможной связи с ГБР Игоря Миронюка ("Рокет").
Представитель ГБР отметил, что следователи проверяют информацию о:
- получении взяток отдельными работниками ГБР за доступ к данным о расследовании;
- давление на отдельных должностных лиц;
- обыски по заказу фигурантов дела.
Кроме того, ГБР проверит возможное превышение власти или служебных полномочий отдельными работниками. При этом никаких отстранений в Государственном бюро расследований по этому делу пока не было.
Кто фигурирует в масштабной коррупции в сфере энергетики?
Напомним, что следователи НАБУ получили тысячи часов аудиозаписей, доказывающие существование высокоуровневой преступной организации. Правоохранители обнародовали часть из них.
На пленках фигурируют такие люди:
Совладелец "Квартала 95", бизнесмен Тимур Миндич.
Министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко.
Дмитрий Басов, представитель НАЭК "Энергоатом" по физической защите и специальной безопасности.
Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко.
Якоб Хартмут – вице-президент, исполняющий обязанности члена правления "Энергоатома".