ГБР проверяет своих сотрудников на связь с фигурантами дела "Мидас"

НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В ГБР заявили, что начали проверку, имели ли сотрудники связи с фигурантами коррупционной схемы.

Об этом пишет 24 Канал. Руководитель управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований Богдан Чобиток рассказал о проверках на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

Что известно о проверке работников ГБР?

Богдан Чобиток не уточнил, о ком именно речь, но на пленках Миндича и судебных заседаниях упоминали о возможной связи с ГБР Игоря Миронюка ("Рокет").

Представитель ГБР отметил, что следователи проверяют информацию о:

получении взяток отдельными работниками ГБР за доступ к данным о расследовании;

давление на отдельных должностных лиц;

обыски по заказу фигурантов дела.

Кроме того, ГБР проверит возможное превышение власти или служебных полномочий отдельными работниками. При этом никаких отстранений в Государственном бюро расследований по этому делу пока не было.

Кто фигурирует в масштабной коррупции в сфере энергетики?

Напомним, что следователи НАБУ получили тысячи часов аудиозаписей, доказывающие существование высокоуровневой преступной организации. Правоохранители обнародовали часть из них.

На пленках фигурируют такие люди: