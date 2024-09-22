Как с помощью геймификации в ритейле увеличить продажи и лояльность покупателей

В условиях, когда 32% украинских потребителей отказались от покупки любимых брендов, а 73% заранее планируют свои покупки и все реже принимают спонтанные решения, бренды сталкиваются с новыми вызовами. Как привлечь клиентов? Как их удержать? Как повысить их лояльность?

Почему геймификация работает

Ответом на эти вопросы может стать такой инструмент как геймификация – внедрение игровых элементов в процесс покупок. То есть использование интерактивных систем накопления баллов, вознаграждений, квестов и задач, конкурсов и тому подобное. Такой метод позволяет не просто продавать товары, но и создать эмоциональную связь между брендом и потребителем. В эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала рассмотрим подробнее, как это работает на практике и какие результаты для бизнеса может принести геймификация.

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Современный потребитель ищет не просто товар, а эмоции и уникальный опыт. Особенно это касается молодого поколения. Согласно последним исследованиям, 60% представителей поколения Z играют в видео- или мобильные игры по крайней мере раз в неделю.

Геймификация позволяет нам использовать этот интерес к играм и перенести его в сферу покупок. Когда мы внедряем элементы игры в процесс шопинга, мы видим значительное увеличение трафика и продаж. Например, внедрение геймифицированной акции лояльности ATB Arena в сети супермаркетов АТБ в 2020 – 2021 годах привело к увеличению продаж одного из акционных товаров акции на 612%.

Более того, геймификация позволяет привлечь внимание и повысить лояльность не только самого покупателя, но и других соприкасающихся потребителей.

Что имеется в виду? Типичное домохозяйство состоит из покупателя (того, кто ходит в магазин) и потребителей (членов семьи, которые пользуются приобретенными товарами). Если потребитель конечного продукта (например, ребенок) полюбит определенный продукт с элементом геймификации, он может убедить покупателя (маму/папу) чаще выбирать этот бренд в магазине. Таким образом, это может изменить потребительские привычки всей семьи.

Практический кейс

Один из ярких примеров того, как работает геймификация в ритейле – это кейс "Путь к Победе", который мы реализовали в сотрудничестве с сетью известных в Украине мультимаркетов и фандрейзинговой платформой UNITED24. Кампания имела целью прежде всего поддержать важную социальную инициативу, а также создать эмоциональную связь между брендом и потребителями, что привело и к повышению продаж.

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Механика акции была следующей: за каждую покупку от 80 гривен клиент получал фишку, которая равнялась 1 гривне на приобретение дрона для ВСУ. Кроме того, все участники акции имели возможность выиграть эксклюзивные комиксы об украинских героях с подписью Валерия Залужного и американского актера из "Звездных Войн" Марка Гэмилла, а еще получить другие подарки от партнеров.

Такая геймифицированная кампания помогла собрать 11,2 миллиона гривен, приобрести 2 дроны-разведчики RQ-35 Heidrun для ВСУ, увеличить общий трафик в магазинах сети на 27% и тому подобное.

Этот кейс демонстрирует, как геймификация может не только повысить продажи, но и объединить людей вокруг важной социальной цели.

Как внедрить геймификацию в свой бизнес

Если вы решили тоже использовать этот подход в работе своего бренда, начните с анализа вашей аудитории. Какие ее интересы? Что мотивирует к покупкам?

Создайте ценность. Вместо простых скидок, предложите что-то уникальное. По последним данным, 70% представителей поколения Z готовы платить за участие в программах лояльности, которые предлагают эксклюзивные преимущества. Например, дополнительные закрытые розыгрыши или специальный доступ к лимитированной серии товаров.

Очертите свой бюджет. Качественная индивидуальная разработка для национального ритейлера может стоить от 4 миллионов гривен. Но есть и более доступные варианты для малого и среднего бизнеса – например, можно присоединиться к коалиционным геймифицированных программ лояльности, например "Гусь Призолов".

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Обратите внимание на тренды геймификации, набирающие обороты. Например, сегодня мы наблюдаем рост спроса на персонализированные вознаграждения. Потребители все больше ценят уникальный опыт, например, возможность выиграть персональный мастер-класс или встречу с известной личностью.

Также растет важность социальной ответственности. Молодое поколение ценит бренды, которые поддерживают важные социальные инициативы.

И один из ключевых этапов – установите четкие KPI перед запуском кампании. Мы как основные метрики оценки эффективности используем рост трафика и увеличение продаж.

Вместе с тем, важно помнить, что геймифицированные кампании требуют постоянного анализа и адаптации. То, что работает сегодня, может потерять эффективность завтра. Поэтому будьте готовы экспериментировать, анализировать результаты и быстро реагировать на изменения в поведении потребителей. В условиях жесткой конкуренции и экономической нестабильности, геймификация может стать вашим инструментом для привлечения и удержания клиентов.