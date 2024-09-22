Як за допомогою гейміфікації в ритейлі збільшити продажі та лояльність покупців

В умовах, коли 32% українських споживачів відмовилися від покупки улюблених брендів, а 73% заздалегідь планують свої покупки і все рідше приймають спонтанні рішення, бренди стикаються з новими викликами. Як залучити клієнтів? Як їх утримати? Як підвищити їхню лояльність?

Чому гейміфікація працює

Відповіддю на ці питання може стати такий інструмент як гейміфікація – впровадження ігрових елементів у процес покупок. Тобто використання інтерактивних систем накопичення балів, винагород, квестів та завдань, конкурсів тощо. Такий метод дозволяє не просто продавати товари, а й створити емоційний зв'язок між брендом та споживачем. В ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу розглянемо детальніше, як це працює на практиці та які результати для бізнесу може принести гейміфікація.

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Сучасний споживач шукає не просто товар, а емоції та унікальний досвід. Особливо це стосується молодого покоління. Згідно з останніми дослідженнями, 60% представників покоління Z грають у відео- або мобільні ігри принаймні раз на тиждень.

Гейміфікація дозволяє нам використати цей інтерес до ігор та перенести його у сферу покупок. Коли ми впроваджуємо елементи гри в процес шопінгу, ми бачимо значне збільшення трафіку та продажів. Наприклад, впровадження гейміфікованої акції лояльності ATB Arena у мережі супермаркетів АТБ в 2020 – 2021 роках призвело до збільшення продажів одного з акційних товарів акції на 612%.

Ба більше, гейміфікація дозволяє залучити увагу та підвищити лояльність не тільки самого покупця, а й інших дотичних споживачів.

Що мається на увазі? Типове домогосподарство складається з покупця (того, хто ходить до магазину) та споживачів (членів родини, які користуються придбаними товарами). Якщо споживач кінцевого продукту (наприклад, дитина) вподобає певний продукт з елементом гейміфікації, він може переконати покупця (маму/тата) частіше обирати цей бренд у магазині. Таким чином, це може змінити споживчі звички всієї родини.

Практичний кейс

Один із яскравих прикладів того, як працює гейміфікація в ритейлі – це кейс "Шлях до Перемоги", який ми реалізували у співпраці з мережею відомих в Україні мультимаркетів та фандрейзинговою платформою UNITED24. Кампанія мала на меті насамперед підтримати важливу соціальну ініціативу, а також створити емоційний зв'язок між брендом та споживачами, що призвело і до підвищення продажів.

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Механіка акції була наступною: за кожну покупку від 80 гривень клієнт отримував фішку, яка дорівнювала 1 гривні на придбання дрона для ЗСУ. Крім того, всі учасники акції мали можливість виграти ексклюзивні комікси про українських героїв з підписом Валерія Залужного та американського актора із "Зоряних Війн" Марка Гемілла, а ще отримати інші подарунки від партнерів.

Така гейміфікована кампанія допомогла зібрати 11,2 мільйона гривень, придбати 2 дрони-розвідники RQ-35 Heidrun для ЗСУ, збільшити загальний трафік в магазинах мережі на 27% тощо.

Цей кейс демонструє, як гейміфікація може не лише підвищити продажі, але й об'єднати людей навколо важливої соціальної мети.

Як впровадити гейміфікацію у свій бізнес

Якщо ви вирішили теж використати цей підхід у роботі свого бренду, почніть з аналізу вашої аудиторії. Які її інтереси? Що мотивує до покупок?

Створіть цінність. Замість простих знижок, запропонуйте щось унікальне. За останніми даними, 70% представників покоління Z готові платити за участь у програмах лояльності, які пропонують ексклюзивні переваги. Наприклад, додаткові закриті розіграші чи спеціальний доступ до лімітованої серії товарів.

Окресліть свій бюджет. Якісна індивідуальна розробка для національного ритейлера може коштувати від 4 мільйонів гривень. Але є і більш доступні варіанти для малого та середнього бізнесу – наприклад, можна долучитися до коаліційних гейміфікованих програм лояльності, як-от "Гусь Призолов".

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Зверніть увагу на тренди гейміфікації, що набирають обертів. Наприклад, сьогодні ми спостерігаємо зростання попиту на персоналізовані винагороди. Споживачі все більше цінують унікальний досвід, наприклад, можливість виграти персональний майстер-клас або зустріч з відомою особистістю.

Також зростає важливість соціальної відповідальності. Молоде покоління цінує бренди, які підтримують важливі соціальні ініціативи.

І один із ключових етапів – встановіть чіткі KPI перед запуском кампанії. Ми як основні метрики оцінки ефективності використовуємо ріст трафіку та збільшення продажів.

Разом з тим, важливо пам'ятати, що гейміфіковані кампанії вимагають постійного аналізу та адаптації. Те, що працює сьогодні, може втратити ефективність завтра. Тому будьте готові експериментувати, аналізувати результати та швидко реагувати на зміни в поведінці споживачів. В умовах жорсткої конкуренції та економічної нестабільності, гейміфікація може стати вашим інструментом для залучення та утримання клієнтів.