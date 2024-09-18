Кто срывает внесение в повестку дня важного постановления

Та же самая группа в "Слугах народа", которая более года блокировала запрет "ФСБ в рясах". А на местах в некоторых общинах действуют такие же "адвокаты Пушкина". Так, мэр Одессы Геннадий Труханов никак не может осознать, что улицы Пушкина не будет ни в Одессе, нигде в Украине. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Фамилии защитников российских названий известны не только во власти местного уровня, но и в парламенте. Говорится в частности о "слуге" Максиме Бужанском и его соратниках. В Верховной Раде таких называют "депутатская группа московский патриархат". Это несколько десятков нардепов в провластной фракции. Но здесь однозначно радует то, что большинство "слуг" поддерживает это постановление и понимает его значение.

Конечно, что Бужанскому и его приспешникам мозолит, что Новопсковск станет Айдаром, вместо города в честь российского генерала Синельниково будет Реднополье, Южноукраинск получает старинное казацкое название Гард, а поселок Декабристов будет Мирным.

Россияне пытаются нас уничтожить не просто физически, они хотят стереть с лица земли нашу культуру и идентичность. К сожалению, депутатов, которые цепляются за российские и совковые названия в парламенте хватает.

Мы уже убедились, что наши украинские названия вместо советских – это важный элемент национальной безопасности. Помните, как в первые месяцы полномасштабного вторжения россияне были дезориентированы, когда шли по старым картам и не понимали, почему названия населенных пунктов были другими? Вместо советских улиц оккупанты не могли сориентироваться в новых названиях, которые уже стали привычными для украинцев.

Тем более, что, как свидетельствуют результаты социологического опроса Фонда "Демократических инициатив" имени Илька Кучерива, большинство украинцев деколонизацию поддерживает.



Заменены дорожные знаки в одной из общин в 2022 году / Фото из соцсетей

Спецслужбы должны присмотреться к нардепам, которые блокируют постановление

Российские оккупанты настолько боятся украинских символов, что улицу Азовстальскую во временно оккупированном Мариуполе недавно переименовали в Тульский проспект. Даже оккупанты понимают: чья идентичность будет – это вопрос фундаментальный, и активно внедряют российские названия. В то же время в нашем парламенте находятся десятки депутатов, которые хотят заблокировать отказ от российских названий на карте Украины.

Все народные депутаты должны понимать, что у этого постановления есть серьезная поддержка в общественном секторе. Активисты даже создали отдельный сайт "РашаГудбай". Именно здесь развенчивают основные ватные мифы, которые распространяет враждебная пропаганда.

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За постановление должны проголосовать. А Служба безопасности и Офис генерального прокурора должны сделать все возможное, чтобы те депутаты, которые откровенно вредят нацбезопасности, пошли стопами Дубинского и Шуфрича и отнюдь не Дмитрука. Здесь время, как показывает практика, играет против нацбезопасности.

Владимир Зеленский, который поддержал запрет московских попов, в свое время поддержал отказ от российской традиции о праздновании 9 мая и лично адвокатирует предоставление дальнобойного оружия Украине.

Поэтому возникает вопрос: что делают эти несколько десятков депутатов-защитников российской "церкви" и российских названий (команда Бужанский и Ко) в рядах провластной фракции и почему они блокируют стратегически важное для нацбезопасности постановление?

За постановление 11188, которое адвокатирует Роман Лозинский ("Голос") и его коллеги из комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления, все вменяемые нардепы голосуют зеленой кнопкой. Главы фракций, в частности Давид Арахамия, должны сделать все, чтобы она попала в сессионный зал сегодня и была проголосована. Это важный экзамен на способность парламента, а также каждого депутата принимать критически важные для государственности решения.