Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Москву на форум World Atomic Week. Он также встретился с Владимиром Путиным, пока российские войска продолжают оккупировать Запорожскую АЭС.

Гросси заявил, что целью этого является "обмен мнениями о роли ядерной энергетики в современном энергетическом ландшафте и удовлетворения нарастающего спроса на электроэнергию". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ.

Что известно о визите Гросси в Москву и как отреагировали в МИД Украины?

По словам Рафаэля Гросси, он как представитель МАГАТЭ приехал в Москву, чтобы обеспечить надежное, безопасное и с соблюдением самых высоких стандартов нераспространения ядерного оружия.

Он также провел личную встречу с Владимиром Путиным и поблагодарил главу Кремля "за поддержку беспристрастной и профессиональной работы МАГАТЭ". Кроме этого, встретился с представителем "Росатома" Алексеем Лихачевым. По словам Гросси, они обсуждали вопрос ядерной безопасности на оккупированной ЗАЭС.

Гросси встретился с Путиным: видео из соцсетей гендиректора МАГАТЭ

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на это и назвало мероприятия, организованные Россией по случаю 80-й годовщины ее атомной промышленности, "очередным политическим фарсом, направленным на манипуляции в информационном пространстве для отбеливания собственных преступлений в сфере ядерной и радиационной безопасности".

На фоне незаконной оккупации ЗАЭС проведение таких "торжеств" выглядит особенно лицемерно. Особое беспокойство вызывает использование визита главы МАГАТЭ в Россию в контексте этого мероприятия – Россия фактически использовала руководство Агентства в целях своей пропаганды,

– убеждены в МИД.

Там добавляют, что торжества с участием главы МАГАТЭ происходят на фоне обнародования нового расследования правозащитной организации Truth Hounds, документирующей причастность "Росатома" к оккупационному управлению площадкой ЗАЭС, а также системных пыток и преследований гражданских, в частности сотрудников станции.

Украина подчеркнула, что рассматривает МАГАТЭ исключительно как инструмент предотвращения ядерных рисков и ожидает от Агентства неукоснительного соблюдения принципов объективности, беспристрастности и независимости.

От "Росатома" требуют немедленно прекратить любое вмешательство в деятельность ЗАЭС, освободить незаконно удерживаемых работников и устранить любое давление на персонал, как того требует Принцип 3 из "семи незаменимых принципов" МАГАТЭ.

Украина заявила, что ценит техническое присутствие МАГАТЭ на украинских площадках, в частности и продолжит взаимодействие с Агентством в рамках его мандата. В то же время в МИД считают недопустимыми попытки легитимизации российской оккупации украинских объектов через контакты международных институтов с российскими структурами.

Действия МАГАТЭ по ЗАЭС: что стоит знать?