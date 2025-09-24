Какая тактика у Гросси в гонке за пост генсека ООН?

В конце августа Рафаэль Гросси впервые публично заявил о намерении стать новым генсеком Организации Объединенных Наций, которую сейчас возглавляет Антониу Гуттериш.

Свою кандидатуру Гросси подтвердил во время небольшого общения с прессой после встреч с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Формально, глава МАГАТЭ прибыл в США из-за ядерной программы Ирана, но настоящую причину видят в другом.

Эксперты считают, что стратегия Гросси держится на поддержке администрации Трампа. Сейчас ООН переживает самый глубокий кризис за 80 лет, и глава МАГАТЭ хочет показать себя как кандидата, способного удержать финансирование Штатов.

Сейчас США сокращают вклады в программы ООН, связанные с климатом и разнообразием, а также критикуют Цели устойчивого развития, называя их "идеологической глобалистской программой". Сам Гросси также отходит от поддержки Целей, и уже сократил некоторые программы инклюзива внутри МАГАТЭ.

Также Гросси проводит переговоры со странами, которые требуют реформ от ООН, в частности по ограничению права вето. В то же время он пытается выстроить контакты с Китаем и Россией.

Что интересно: Рафаэль Гросси хочет совмещать должности руководителя МАГАТЭ и ООН.

Вопрос теперь в том, сможет ли Гросси использовать свой дипломатический талант и политический расчет, чтобы из Вены добраться до самого высокого кабинета в штаб-квартире ООН,

– заключает издание.

Как Трамп критикует ООН?