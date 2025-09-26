Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав до Москви на форум World Atomic Week. Він також зустрівся з Володимиром Путіним, поки російські війська продовжують окуповувати Запорізьку АЕС.

Гроссі заявив, що метою цього є "обмін думками щодо ролі ядерної енергетики в сучасному енергетичному ландшафті та задоволення наростального попиту на електроенергію". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гендиректора МАГАТЕ.

Що відомо про візит Гроссі до Москви та як відреагували в МЗС України?

За словами Рафаеля Гроссі, він як представник МАГАТЕ приїхав до Москви, щоб забезпечити надійне, безпечне та з дотриманням найвищих стандартів нерозповсюдження ядерної зброї.

Він також провів особисту зустріч з Володимиром Путіним та подякував очільнику Кремля "за підтримку неупередженої та професійної роботи МАГАТЕ". Окрім цього, зустрівся з представником "Росатому" Олексієм Ліхачовим. За словами Гроссі, вони обварювали питання ядерної безпеки на окупованій ЗАЕС.

Гроссі зустрівся з Путіним: відео з соцмереж гендиректора МАГАТЕ

Міністерство закордонних справ України відреагувало на це та назвало заходи, організовані Росією з нагоди 80-ї річниці її атомної промисловості, "черговим політичним фарсом, спрямованим на маніпуляції в інформаційному просторі для відбілювання власних злочинів у сфері ядерної та радіаційної безпеки".

На тлі незаконної окупації ЗАЕС проведення таких "урочистостей" має особливо лицемірний вигляд. Особливе занепокоєння викликає використання візиту очільника МАГАТЕ до Росії у контексті цього заходу – Росія фактично використала керівництво Агентства у цілях своєї пропаганди,

– переконані у МЗС.

Там додають, що урочистості за участі очільника МАГАТЕ відбуваються на тлі оприлюднення нового розслідування правозахисної організації Truth Hounds, що документує причетність "Росатому" до окупаційного управління майданчиком ЗАЕС, а також системних тортур, катувань і переслідувань цивільних, зокрема співробітників станції.

Україна наголосила, що розглядає МАГАТЕ виключно як інструмент запобігання ядерним ризикам і очікує від Агентства неухильного дотримання принципів об’єктивності, неупередженості та незалежності.

Від "Росатому" вимагають негайно припинити будь-яке втручання в діяльність ЗАЕС, звільнити незаконно утримуваних працівників та усунути будь-який тиск на персонал, як того вимагає Принцип 3 із "семи незамінних принципів" МАГАТЕ.

Україна заявила, що цінує технічну присутність МАГАТЕ на українських майданчиках, зокрема і продовжить взаємодію з Агентством у межах його мандату. Водночас у МЗС вважають неприпустимими спроби легітимізації російської окупації українських об’єктів через контакти міжнародних інституцій із російськими структурами.

Дії МАГАТЕ щодо ЗАЕС: що варто знати?